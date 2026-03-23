"> Sequestro di Vongole a Torre del Greco: Le Forze dell’Ordine in Azione. A Torre del Greco, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia di un uomo di 73 anni, trovato in possesso di un carico notevole di molluschi privi di documentazione sulla loro provenienza. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di controlli intensificati in risposta all’emergenza Epatite A, che ha colpito la Campania. Controlli sul Territorio e Sicurezza Alimentare. Durante un normale controllo della circolazione stradale, i carabinieri della Sezione Radiomobile, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestali Parco, hanno fermato l’uomo mentre trasportava circa 25 chilogrammi di vongole veraci. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A: scoperto con 25 kg di vongole in auto, denunciato.

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