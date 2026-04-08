La serie ambientata in un clinica della fertilità spagnola in arrivo su HBO Max è stata creata da Margaret Mazzantini ed è diretta da Maria Sole Tognazzi. Farà discutere la nuova serie interpretata da Sergio Castellitto, In Utero, che tocca un tema molto delicato: la fecondazione assistita. Lo show, creato da Margaret Mazzantini per HBO Max e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sorcinelli, arriverà l'8 maggio e già prima dell'uscita potrebbe agitare gli animi dei benpensanti. Perché In Utero farà discutere Il motivo? Nella serie in arrivo Castellitto interpreta un medico della fertilità, un ginecologo specializzato nella fecondazione assistita che dirige una clinica in Spagna, a Barcellona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sergio Castellitto torna con In Utero: primo sguardo al medical drama sulla fecondazione assistita

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