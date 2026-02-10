ER - Medici in prima linea | la serie che rivoluzionò il medical drama molto prima di The Pitt
Su Netflix sono arrivate tutte e 15 le stagioni di “E.R. - Medici in prima linea”, la serie che ha cambiato il modo di raccontare il medical drama. Se avete amato le storie di medici e pazienti nel County General Hospital di Chicago, ora potete riguardare tutto da capo, come facevate una volta. La serie, nata dalla penna di Michael Crichton e prodotta da Steven Spielberg, ha rivoluzionato il genere molto prima di “The Pitt”.
Se avete nostalgia delle corsie del County General Hospital di Chicago, su Netflix trovate tutte e 15 le stagioni dello show creato da Michael Crichton e prodotto da Steven Spielberg. Era il 19 settembre del 1994. Una data spartiacque per la televisione. È il giorno in cui sulla NBC andò in onda 24 Hours, il pilot di E.R. - Medici in prima linea. La serie creata da Michael Crichton, che ora torna con tutti i suoi 331 episodi su Netflix, ha cambiato per sempre il modo di raccontare la medicina sul piccolo schermo. Potremmo azzardare e dire che il medical drama moderno è nato in quel preciso momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
