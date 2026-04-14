Lavoro un inizio di 2026 drammatico in Toscana | incidenza di decessi quasi doppia rispetto alla media nazionale

Nei primi due mesi del 2026, la Toscana ha registrato dieci decessi legati al lavoro, un numero che rappresenta quasi il doppio rispetto alla media nazionale. La situazione evidenzia una criticità ancora presente nei luoghi di lavoro della regione, dove la sicurezza rimane un tema di grande attualità. I dati sono stati diffusi nelle ultime settimane, suscitando preoccupazione tra le autorità e le organizzazioni sindacali.

FIRENZE – La sicurezza nei luoghi di lavoro si conferma un’emergenza in Toscana. Nei primi due mesi del 2026, la regione ha registrato complessivamente 10 decessi legati all’attività lavorativa. Sebbene il dato segni una lieve flessione rispetto alle 12 vittime dello stesso periodo del 2025, il territorio toscano viene classificato in ‘ zona rossa’ dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering. Questa classificazione indica un’incidenza di mortalità nettamente superiore a quella del resto del Paese: in Toscana si contano infatti 5,4 morti ogni milione di occupati, contro un dato medio italiano fermo a 3,0. La mappa del rischio provinciale: Livorno maglia nera.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Lavoro, un inizio di 2026 drammatico in Toscana: incidenza di decessi quasi doppia rispetto alla media nazionale Sovrapposizione di imprese giovani a Siracusa rispetto alla media nazionale**Siracusa, un territorio giovane e dinamico, ma con una crisi di capitale umano. Albanese (Camera di commercio): "Protagonisti donne e giovani, ma nascono meno imprese rispetto alla media nazionale"La percentuale di imprese femminili e giovanili registrate nella Città metropolitana di Palermo nel 2025 si attesta a livello superiore della media... Buongiorno, credo di rappresentare una situazione di tanti. Funzionario in pa, zero prospettive di crescita, carenza di personale sempre maggiore e mole ingestibile di lavoro. Stavo pensando ai concorsi superiori di livello dirigenziale (SNA, Coa, ecc) ma non - facebook.com facebook La Regione al lavoro per varare delle misure per mitigare gli effetti dei rincari su navi e traghetti. Senza esito il tentativo di mediazione coi padroncini: «No alle mance» x.com