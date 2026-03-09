Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per attivare un servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari. Il progetto prevede l’impiego di professionisti dedicati alle famiglie considerate fragili e riceve finanziamenti dalle risorse del PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027. L’obiettivo è offrire assistenza diretta alle famiglie che necessitano di supporto specifico.

Il Comune di Reggio Calabria ha lanciato un avviso pubblico per attivare il servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari, finanziato dalle risorse del PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027. Le domande per accedere a questo intervento sperimentale devono essere presentate entro le ore 12.00 dell’8 aprile 2026 presso i cinque poli sociali territoriali o via posta elettronica certificata. L’iniziativa mira a contrastare la povertà educativa minorile e rafforzare le competenze genitoriali attraverso figure professionali qualificate che operano sia in ambito domiciliare che in spazi pubblici. L’obiettivo primario è promuovere il benessere dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed economica, strutturando l’intervento sui bisogni specifici di ciascuna famiglia coinvolta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: educatori familiari per le famiglie fragili

