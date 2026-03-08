Youma | Mi scambiarono per Naomi e l’errore mi aprì le porte della tv Costanzo mi voleva bene

Youma, ex modella diventata nota in Italia alla fine degli anni '90, racconta di essere stata scambiata per Naomi Campbell da una giornalista, un errore che le ha aperto le porte della televisione. In un’intervista, spiega che Costanzo le manifestava affetto e ricorda come la confusione con la modella britannica le abbia dato una spinta nella sua carriera pubblica.

Intervista all'ex modella che divenne celebre in Italia alla fine degli anni '90: "Una giornalista mi confuse con la Campbell e cominciarono a presentarmi come sua sosia. Non avevo l'ambizione di finire in televisione. Ballando con le Stelle esperienza splendida". Ma quella al "Gioco dei 9" non fu delle migliori: "Mi vergognavo di fare la valletta, me ne andai dopo pochi mesi".

