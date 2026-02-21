In campo Primavera domani ad Avellino Under doppia sfida con l’Ascoli
La partita di domani ad Avellino vede la Primavera del Perugia in campo, dopo che le squadre giovanili hanno concluso gli allenamenti per prepararsi alla doppia sfida con l’Ascoli. La sosta forzata del settore maggiore ha lasciato spazio alle gare dei giovani, che si sfideranno tra loro in due partite consecutive. I ragazzi di Tedesco si concentrano sulla strategia, mentre i tifosi attendono di vedere le prime mosse sul campo.
Mentre i biancorossi di Giovanni Tedesco si fermano per la sosta forzata, le formazioni giovanili del Perugia preparano una due giorni ricca di impegni. Il Perugia Primavera di Giorgi, dopo gli ultimi successi, non vuol fermarsi: i biancorossi sono attesi ad Avellino domani. Match con fischio di inizio alle ore 14.30. Per la Primavera del Grifo si tratterà di un bel banco di prova, una gara delicata, con i campani al limite della zona playoff, a quota 30, solo 3 punti in meno del Perugia, che attualmente occupa il terzo posto in classifica. Appuntamenti, invece, in giornata per il Perugia Under 16 che giocherà alle 15 a Pontedera (Centro sportivo “Marconcini”).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
