Vimercate 5 giovani in carrozzina | la sfida per vivere da soli

A Vimercate, cinque giovani di età inferiore ai 35 anni hanno deciso di affrontare la sfida di vivere in modo indipendente, lasciando la propria abitazione familiare. Si sono spostati in carrozzina e stanno cercando di costruirsi un percorso di autonomia, nel centro della Brianza. Questa scelta rappresenta un passo importante per loro, che si confrontano con le difficoltà quotidiane legate alla mobilità e alla gestione di una vita autonoma.

A Vimercate, nel cuore della Brianza, cinque giovani sotto i 35 anni hanno varcato la soglia di una nuova esistenza, lasciandosi alle spalle la protezione familiare per tentare la strada dell'autonomia. Da fine marzo, un appartamento spazioso e tecnologico è diventato la dimora di cinque ragazzi in carrozzina che, con il supporto di Offertasociale, hanno dato il via a un percorso di vita indipendente chiamato A ruota libera. L'iniziativa, coordinata dall'azienda pubblica del welfare che serve i .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vimercate, 5 giovani in carrozzina: la sfida per vivere da soli La casa per fare da soli. L’ alloggio senza barriere che regala un futuro ai disabili in carrozzinaIl sogno dell’autonomia diventa realtà, quattro dei cinque posti letto del nuovo appartamento per la vita indipendente di Vimercate e Offertasociale... Leggi anche: Anziani soli e giovani senza casa: si studia la sfida della co-abitazione per combattere l’emergenza