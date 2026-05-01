In bici 16 ore di fila e l' algoritmo che punisce Inchiesta sull' inferno rider in Umbria

Da anni, i rider sono una presenza quotidiana nelle città italiane e umbre. Recentemente, si è aperta un'inchiesta che riguarda un rider che ha pedalato per 16 ore di seguito e le conseguenti reazioni di un algoritmo che ha applicato penalizzazioni. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle lunghe ore di lavoro e sui metodi di controllo adottati dalle piattaforme di consegna.

La realtà dei rider è ormai diventata da anni una costante nelle città italiane e naturalmente anche umbre. In tempi recenti però il mondo delle consegne si è sempre più legato agli algoritmi, a un mercato in crescita con persone che ormai ordinano a casa direttamente dallo smartphone qualunque.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Vita da rider, i nuovi schiavi dell’algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegnaDieci ore di lavoro in sella, tra traffico, pioggia e caldo, per guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna. Leggi anche: Infiltrazioni criminali, l'Umbria sperimenta l'algoritmo che "vede" la mafia prima che colpisca