Vita da rider i nuovi schiavi dell’algoritmo | 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegna

Un rider racconta le sue giornate: dieci ore in sella tra traffico, pioggia e caldo, per portare cibo e guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna. Il sindacato denuncia come molti di loro siano costretti a lavorare così, senza pause e con paghe misere, diventando quasi schiavi dell’algoritmo che decide orari e tariffe.

L'indagine Nidil-Cgil, presentata a febbraio 2026, svela un'immagine ben lontana dalle promesse di flessibilità e guadagno facile che spesso accompagnano l'ingresso nel mondo del delivery.

Approfondimenti su Vita Rider

A Firenze, i rider continuano a lavorare fino a 10 ore al giorno per appena 2-4 euro a consegna.

I rider sono ormai considerati i nuovi schiavi del mondo del lavoro.

Ultime notizie su Vita Rider

Vita da rider, i nuovi schiavi dell'algoritmo: 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegnaAGI - Compensi tra i 2 e 4 euro lordi a consegna, circa dieci ore quotidiane di lavoro, sei-sette giorni a settimana, in mezzo al traffico, sotto la pioggia e con il caldo torrido. In queste cifre c’è ... msn.com

Decine di km al giorno, tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna, zero sicurezza: la dura vita dei rider a Firenze (e non solo) x.com

RIDER INVESTITO PER UN PANINO LA VITA VALE PIÚ DEL PROFITTO Investito da una macchina durante una consegna, ennesimo incidente per un rider di Just Eat a Genova: non si può rischiare la vita per consegnare un panino. Ancora un altro incidente facebook