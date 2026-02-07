Vita da rider i nuovi schiavi dell’algoritmo | 10 ore di lavoro per 2-4 euro a consegna

Un rider racconta le sue giornate: dieci ore in sella tra traffico, pioggia e caldo, per portare cibo e guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna. Il sindacato denuncia come molti di loro siano costretti a lavorare così, senza pause e con paghe misere, diventando quasi schiavi dell’algoritmo che decide orari e tariffe.

Vita da rider, un lavoro al limite: dieci ore per pochi euro, la denuncia del sindacato. Dieci ore di lavoro in sella, tra traffico, pioggia e caldo, per guadagnare tra i 2 e i 4 euro a consegna. È la dura realtà dei rider, i lavoratori che consegnano cibo e merci nelle città italiane. Un lavoro sempre più precario, eroso dalla concorrenza e da compensi in costante calo, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza economica di migliaia di lavoratori. L’indagine Nidil-Cgil, presentata a febbraio 2026, svela un’immagine ben lontana dalle promesse di flessibilità e guadagno facile che spesso accompagnano l’ingresso nel mondo del delivery.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

