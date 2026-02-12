Infiltrazioni criminali l' Umbria sperimenta l' algoritmo che vede la mafia prima che colpisca

Un nuovo algoritmo mette in allarme l’Umbria: questa tecnologia riesce a individuare le attività della mafia prima che colpiscano. Si tratta di un sistema che analizza le operazioni finanziarie sospette e cerca di bloccare le infiltrazioni prima che diventino danno per l’economia locale. La sperimentazione, ancora in corso, punta a rafforzare le difese contro le infiltrazioni criminali nel territorio.

Firmato l’accordo di collaborazione scientifica. Finanziamento di 25mila euro dalla legge regionale. Bistocchi e Ricci: "Strumento innovativo al servizio della legalità" Un algoritmo che scova le operazioni finanziarie della malavita per entrare nel tessuto economico sano. È l’Umbria la prima regione italiana a sperimentare la tecnologia dell’Università di Padova per stanare le infiltrazioni criminali. Un finanziamento di 25mila euro, fondi regionali rimasti inutilizzati per anni, darà vita a una collaborazione senza precedenti tra l’Assemblea legislativa dell’Umbria e l’Università di Padova. L’obiettivo è ambizioso: sviluppare un algoritmo predittivo in grado di riconoscere in anticipo, con una precisione superiore al 90%, le aziende e le amministrazioni pubbliche a rischio di infiltrazione mafiosa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

