impresa e professioni un mondo da scoprire con i giovani avvvocati

Un nuovo progetto coinvolge giovani avvocati nello studio delle sfide e delle opportunità nel mondo delle imprese e delle professioni. Si affrontano temi come la prevenzione delle crisi aziendali, il risanamento e l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore legale. L’iniziativa mira a offrire ai giovani professionisti strumenti pratici e conoscenze aggiornate per navigare le complessità di un ambiente in rapida evoluzione.

Prevenzione della crisi, risanamento aziendale ma anche opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale. Saranno questi i temi al centro della terza edizione di ‘Mondo impresa e professioni’, il forum multidisciplinare promosso dalla sezione lucchese dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) in programma il 22 maggio – con due sessioni – a Palazzo Pfanner. Un meeting che chiama a raccolta tutte le figure del sistema economico e professionale del territorio: non solo avvocati ma anche commercialisti, consulenti del lavoro, imprenditori, banchieri, notai, esperti di proprietà industriale, rappresentanti istituzionali e accademici....🔗 Leggi su Lanazione.it

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AI’s Doesn’t Just Produce Faster Legal Work, It Produces Better Work: Insights from Daniel Schwarcz

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