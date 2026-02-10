Scuola professioni e impresa primo incontro dopo il protocollo d’intesa

Questa mattina a Lecce si è tenuto il primo incontro tra Ance Lecce, il collegio dei Geometri, il Galilei Costa Scarambone e il Formedil. Le associazioni hanno firmato un protocollo per rafforzare il settore delle costruzioni e promuovere le professioni tecniche. L’obiettivo è coinvolgere studenti e giovani, creando nuove opportunità di lavoro e di formazione.

LECCE - Ance Lecce con il collegio dei Geometri, il Galilei Costa Scarambone di Lecce ed il Formedil ha sottoscritto un protocollo per la promozione del settore delle costruzioni ai fini della promozione della filiera tecnico-professionale. Ieri, il primo incontro con le imprese aderenti, alla.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Formedil Legalità, protocollo di intesa tra Comune e Sos Impresa Avellino Il Comune di Avellino e SOS Impresa Avellino hanno firmato un Protocollo di Intesa per promuovere la legalità e tutelare il territorio, rafforzando il sostegno alle vittime di criminalità. Avellino, firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune e SOS Impresa: nasce una rete più forte contro racket e usura Il Comune di Avellino e SOS Impresa hanno firmato un Protocollo d’Intesa per rafforzare la collaborazione nella prevenzione di racket e usura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lecce Formedil Argomenti discussi: Così le imprese incontrano gli studenti; Sono 38 le scuole toscane con il 4+2. La Cgil: Così studenti meno preparati; Riva del Garda. Hospitality 2026: con l’Associazione Ristoratori Trentini, i contest degli studenti accendono cucina, sala e bar - Confcommercio; CITYFUL - Comune di Cinisello Balsamo. Scuola, professioni e impresa, primo incontro dopo il protocollo d’intesaIeri l’appuntamento che ha messo assieme Ance Lecce, imprese aderenti e l’istituto scolastico Galilei Costa Scarambone ... lecceprima.it ANCE Lecce: protocollo d’intesa per la promozione della formazione tecnica, della formazione scuola-lavoro, della sicurezza e della cultura delle costruzioni tra scuola ...LECCE - Lo scorso 3 dicembre, ANCE Lecce, con il Collegio dei Geometri di Lecce, il Galilei Costa Scarambone di Lecce – Indirizzo geometri - ed il FORMEDIL Lecce, ha sottoscritto un Protocollo per la ... giornaledipuglia.com #velletri Scuola, istituzioni e professioni a confronto. #Attualita #ilmamilio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.