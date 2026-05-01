Un giovane di 17 anni ha chiesto scusa dopo aver coinvolto due complici in un episodio di aggressione avvenuto martedì pomeriggio a Mignagola, dove hanno morso e picchiato il titolare di una tabaccheria e del centro medico. L’adolescente è stato convocato in Comune, dove ha spiegato di aver voluto solo fare pace, affermando di aver percepito un’aggressione. L’episodio ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

CARBONERA - Il 17enne che nel pomeriggio di martedì ha aggredito con due complici il titolare della tabaccheria e del centro medico a Mignagola ha chiesto scusa. Lo ha fatto prima attraverso i social a modo suo e poi direttamente davanti all’amministrazione comunale. Ha rivendicato una versione diversa, che anche sua madre, presente al momento del primo momento d’ira alle 12 al centro di medicina ma non successivamente, sostiene. Nella sua ricostruzione, che è al vaglio dei carabinieri come quella della vittima, emergono elementi come uno spray al peperoncino e altri due adulti oltre all’imprenditore a contestarlo. Di questi elementi però non è emersa traccia nelle indagini.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Imprenditore morso e picchiato, il 17enne chiede scusa e viene convocato in Comune: «Volevo fare pace, ci siamo sentiti aggrediti»

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