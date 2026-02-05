Garlasco Massimo Lovati chiede scusa allo studio Giarda dopo l' accusa di diffamazione | Non volevo

A Garlasco, Massimo Lovati si scusa con lo studio Giarda dopo averlo accusato di diffamazione. Lovati spiega che le sue parole sulla “macchinazione” sono state dettate da una “foga difensiva”. Aggiunge di aver usato un linguaggio più duro del dovuto, ma dice di aver agito senza voler danneggiare nessuno. Nel frattempo, emergono dettagli su alcune attenzioni “occulte” che Lovati avrebbe rivolto contro Andrea Sempio.

Massimo Lovati, su IgnotoX, risponde dell’accusa di diffamazione che lo porterà in tribunale il prossimo maggio. Sul tema della “macchinazione”, dichiarazione contestata, risponde oggi che ha “peccato di foga difensiva“. Secondo Lovati, inoltre, non intendeva una falsificazione delle prove, ma un modo di indagare “occulto”, ovvero alle spalle di Andrea Sempio, il suo assistito. Sperava, aggiunge, che queste informazioni del 2017 non fossero usate anche nella nuova inchiesta. Lovati spiega il termine “macchinazione” Lovati ricostruisce le proprie accuse nei confronti degli avvocati di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Milano, Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, si presenta in tribunale per affrontare il processo.

A Garlasco, Massimo Lovati si prepara a comparire in tribunale per un processo di diffamazione.

Argomenti discussi: Garlasco, Lovati attacca Sempio in tv: Non è pratico. Quello scontrino del parcheggio ora può diventare un boomerang; Garlasco in Tv, svolta della difesa di Sempio: la richiesta choc sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Cosa succede; Garlasco, il giallo degli abiti nel campo. Il dubbio di Lovati: Anche di una donna; Garlasco, gli avvocati di Sempio hanno chiesto l'incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

