Omicidio Manuel Mastrapasqua Daniele Rezza chiede scusa in aula | Non volevo togliergli la vita

In aula a Milano, il 21enne accusato dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua ha chiesto scusa e perdono, affermando di non aver voluto togliere la vita alla vittima. Durante la prima udienza del processo d’appello, Daniele Rezza ha espresso le sue scuse, senza ulteriori dettagli o motivazioni sulla vicenda. La discussione riguardante l’episodio si svolge nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

Daniele Rezza, il 21enne accusato dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, ha provato a chiedere scusa e perdono all'inizio del processo d'Appello a Milano. “Non volevo uccidere”Rezza, condannato a 27 anni a luglio 2025, ha preso parola per spiegare che prova “dispiacere verso la famiglia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Daniele Rezza chiede “scusa e perdono” per la morte di Manuel. Tensione in aula con la famiglia Mastrapasqua: “Stai zitto”Milano, 11 marzo 2026 – Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, per portargli via un...

Prova a chiedere “scusa” per aver ucciso Manuel Mastrapasqua, la famiglia della vittima: “Stai zitto”È accusato di aver ucciso un ragazzo per prendergli cuffiette del valore di 15 euro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio Manuel Mastrapasqua

Daniele Rezza chiede scusa e perdono per la morte di Manuel. Tensione in aula con la famiglia Mastrapasqua: Stai zittoProcesso in appello per il caso del 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano per due cuffietta wireless da 14 euro. La difesa chiede una perizia psichiatrica sull’imputato (condannato a 27 anni in primo ... ilgiorno.it

Omicidio Mastrapasqua, in appello Rezza chiede perdono ai familiari. Che urlano: Stai zittoHa provato a chiedere scusa e perdono, all'inizio del processo d'appello a Milano, Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel ... milano.repubblica.it