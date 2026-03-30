Humanitas Partenopea consegna una lettera a Sánchez | omaggio al premier spagnolo per il suo impegno per la pace

Il 31 marzo alle ore 11:00, l’associazione Humanitas Partenopea ha consegnato una lettera al premier spagnolo Pedro Sánchez tramite il Console di Spagna a Napoli, in via dei Mille 40. La consegna si è svolta in un incontro presso l’ambasciata. La lettera è un omaggio al premier per il suo impegno a favore della pace.

L'associazione Humanitas Partenopea consegna una lettera al premier spagnolo Pedro Sánchez tramite il Console di Spagna a Napoli, in via dei Mille 40, il 31 marzo alle ore 11:00. Una lettera indirizzata al Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, consegnata attraverso il Console del Regno di Spagna a Napoli. È l'iniziativa promossa dall'Associazione Humanitas Partenopea, che martedì 31 marzo, alle ore 11:00, si presenterà in via dei Mille 40 per un gesto simbolico nel segno della pace e della cooperazione internazionale. Il messaggio che l'associazione intende recapitare al premier iberico non è di critica né di protesta: al contrario, si tratta di un riconoscimento. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Humanitas Partenopea consegna una lettera a Sánchez: omaggio al premier spagnolo per il suo impegno per la pace Articoli correlati Il Nobel per la pace non arriva, la lettera sì, Trump scrive al premier norvegese: la Groenlandia è il suo “premio”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto una lettera al primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere in cui ammette apertamente che le... Il premier spagnolo Sánchez contesta la guerra in Iran e respinge le minacce di Trump“No alla guerra!”, ha risposto il 4 marzo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Donald Trump, che l’aveva criticato per il rifiuto di...