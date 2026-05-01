Impianti sportivi di qualità Il Campo scuola è realtà Battocletti come madrina

Nadia Battocletti ha partecipato alla cerimonia di apertura del nuovo campo scuola di atletica presso il complesso 'Consolini' a Follonica, tagliando il nastro tricolore. L’evento ha segnato l’inaugurazione degli impianti sportivi progettati per offrire un luogo dedicato all’allenamento e alla formazione degli atleti giovani e amatori. La presenza della campionessa ha dato rilievo alla cerimonia, che ha coinvolto rappresentanti locali e appassionati di atletica.

E’ stata Nadia Battocletti a tagliare il nastro tricolore per inaugurare il Campo Scuola di Atletica ’Consolini’ di Follonica. Campionessa del mondo di mezzofondo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, primatista italiana su più distanze, l’atleta trentina negli ultimi mesi ha scelto proprio la zona di Follonica come un luogo ideale per continuare la sua preparazione atletica e ieri pomeriggio ha prestato il suo volto alla cerimonia che restituisce alla città e i suoi giovani atleti un impianto capace non solo di ospitare grandi eventi, ma anche di garantire standard performativi elevati. I lavori sono stati effettuati dalla...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impianti sportivi di qualità. Il Campo scuola è realtà. Battocletti come madrina Notizie correlate In tre di notte negli impianti sportivi: svastiche e simboli osceni sul campo di padelTORRE VADO (Morciano di Leuca) – Vandali colpiscono nella notte il centro polivalente “Sunset point srls”, impianto sportivo a Torre Vado, la marina... Leggi anche: Antonella Fiordelisi a Sanremo in qualità di madrina. Dove incontrarla Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Impianti sportivi, via libera della Giunta alla proposta di rilancio del Centro Natatorio Santini dichiarata di interesse pubblico ai fini di una riqualificazione sostenibile dell'impianto sportivo; A Rivoli pronti a ripartire due centri sportivi per il calcio; Impianto sportivo indoor - Cluster 1; Impianti sportivi di qualità. Il Campo scuola è realtà. Battocletti come madrina. Impianti sportivi di qualità. Il Campo scuola è realtà. Battocletti come madrinaLa campionessa di mezzofondo ha tagliato il nastro dell’inaugurazione Anche io ho deciso di allenarmi qui, per i percorsi e per il clima. lanazione.it Rende, il Psdi: «Serve trasparenza sulle concessioni degli impianti sportivi comunali»Il coordinatore regionale Luigi Cosentini chiede all’assessore al patrimonio di rendere pubblici dati su canoni, eventuali arretrati e stato amministrativo delle strutture ... corrieredellacalabria.it Con la cocaina nei pressi degli impianti sportivi di Domodossola, arrestato - facebook.com facebook