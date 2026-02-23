Antonella Fiordelisi a Sanremo in qualità di madrina Dove incontrarla

Antonella Fiordelisi partecipa a Sanremo come madrina, innescando un’onda di entusiasmo tra i fan. La scelta di coinvolgerla deriva dalla sua popolarità crescente e dal desiderio di portare un’energia fresca al festival. Durante la settimana, si trova spesso tra il pubblico e i partecipanti, creando momenti di contatto diretto. La sua presenza si fa notare soprattutto nelle serate principali, quando si mescola tra gli ospiti. La sua presenza provoca curiosità tra gli spettatori.

Antonella Fiordelisi a Sanremo in qualità di madrina. Ecco dove e quando incontrarla. C'è un momento, durante la settimana di Sanremo, in cui la città smette di essere solo una cartolina sul mare e diventa una frequenza emotiva. È il momento in cui le voci si accendono, le dirette partono, le cuffie diventano finestre sul Festival. Ed è proprio lì che fa il suo ingresso Antonella Fiordelisi, pronta a conquistare la Riviera nel ruolo di madrina di Festival Zone. Antonella arriva a Sanremo non come semplice ospite, ma come simbolo di una nuova idea di intrattenimento: diretta, empatica, contemporanea.

Antonella Fiordelisi arriva a Sanremo durante il Festival: il motivoAntonella Fiordelisi si presenta a Sanremo durante il Festival, perché vuole promuovere il suo nuovo progetto di moda.

Perla Vatiero arriva a Sanremo per un evento di beauty, dove incontrarlaPerla Vatiero si trova a Sanremo per partecipare a un evento dedicato alla bellezza, e i fan potranno incontrarla nel centro cittadino.

