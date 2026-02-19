Perde il controllo dell' auto e finisce nel fosso | donna incinta incastrata tra le lamiere

Una donna incinta è rimasta incastrata tra le lamiere dopo che la sua auto è finita in un fosso a San Martino, vicino a Maniago. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando il veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato nel canale vicino alla strada. La donna è stata estratta dai soccorritori e trasportata in ospedale con ferite da valutare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Incidente nella mattina del 19 febbraio a San Martino, nel comune di Maniago. Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita autonomamente dalla carreggiata, finendo rovesciata nel canale adiacente alla strada. All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato la conducente, in stato di gravidanza, bloccata all’interno dell’abitacolo. Il veicolo si trovava in una posizione di equilibrio instabile, rendendo particolarmente delicate le operazioni di soccorso.I Vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare il mezzo per garantire la sicurezza dello scenario operativo e, successivamente, hanno estratto la donna dall’auto, operando con la massima cautela e in piena sinergia con il personale sanitario presente.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

