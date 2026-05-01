Iliass Aouani torna dal record di maratona e stravince la Corsa di Oderzo E annuncia la prossima gara…

Iliass Aouani ha conquistato la vittoria alla 29esima edizione della Corsa Internazionale di Oderzo, gara che si svolge sulle strade della località in provincia di Treviso durante la Festa dei Lavoratori. L’atleta, reduce da un record di maratona, ha dominato la corsa, annunciando anche la partecipazione alla prossima competizione. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e partecipanti, con il percorso che si è svolto lungo le vie di Oderzo.

Iliass Aouani ha vinto la sempre prestigiosa Corsa Internazionale di Oderzo, appuntamento giunto alla 29ma edizione e che è andato in scena sulle strade della località in provincia di Treviso nella giornata riservata alla Festa dei Lavoratori. Il bronzo mondiale di maratona è tornato in gara a due mesi esatti dal record italiano sui 42,195 km siglato a Tokyo (2h04:26), cimentandosi lungo i dieci chilometri su asfalto e trionfando con il tempo di 28:29. Arrivo in solitaria in piazza Grande per l’ingegnere milanese, che ha ritoccato di quindici secondo il primato della gara, realizzato dal norvegese Sondre Nordstad Moen nel 2018. L’azzurro ha...🔗 Leggi su Oasport.it

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