Iliass Aouani firma il Record italiano di maratona a Tokyo in 2h04' 26

Iliass Aouani ha stabilito il nuovo record italiano di maratona a Tokyo con un tempo di 2 ore 4 minuti e 26 secondi, battendo di quasi un minuto il precedente primato detenuto da Yohanes Chiappinelli. La gara si è svolta nella capitale giapponese e l’atleta ha tagliato il traguardo con un risultato che supera di molto il suo precedente limite personale.

Battuto di quasi un minuto il primato nazionale che apparteneva a Yohanes Chiappinelli ROMA - Record italiano per Iliass Aouani a Tokyo. Nella città del bronzo mondiale, l'azzurro porta la nostra maratona per la prima volta sotto le due ore e cinque minuti: 2h04'26" è il tempo con cui nella notte italiana sgretola di quasi un minuto il primato nazionale che apparteneva a Yohanes Chiappinelli dal dicembre del 2024 (2h05'24" a Valencia). Aouani si migliora di 100 secondi esatti, un minuto e quaranta, rispetto al precedente personale di 2h06:06 corso sempre a Valencia nel 2024 e si riprende il record italiano che aveva detenuto per quasi un anno tra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iliass Aouani firma il Record italiano di maratona a Tokyo in 2h04'26" Leggi anche: Iliass Aouani e il nuovo record italiano della maratona, l’impresa a Tokyo: chi è l’ingegnere che fa sognare l’atletica azzurra – Il video Leggi anche: Aouani da record! Alla maratona di Tokyo centra il primato italiano Contenuti e approfondimenti su Iliass Aouani Temi più discussi: Capolavoro Aouani, 2h04:26 record a Tokyo; Aouani da record! Alla maratona di Tokyo centra il primato italiano; Aouani stratosferico: record italiano di un minuto nella maratona a Tokyo e 7° europeo di sempre!. Capolavoro Aouani, 2h04:26 record a TokyoNella città del bronzo mondiale, Iliass porta la maratona azzurra per la prima volta sotto le due ore e cinque minuti. Migliorato il 2h05:24 di Chiappinelli, diventa il settimo europeo della storia ... corrieredellosport.it Aouani nuovo record italiano nella maratona: a Tokyo chiude in 2h04:26A Tokyo, dove aveva vinto il bronzo Mondiale nel settembre 2025, l'azzurro si riprende il record italiano della maratona chiudendo sesto in 2h04:26 e abbassando di quasi un minuto il precedente ... sport.sky.it Iliass Aouani e il nuovo record italiano della maratona, l'impresa a Tokyo: chi è l'ingegnere che fa sognare l'atletica azzurra - Il video x.com ILIASS AOUANI DA RECORD: 2h04'26" Iliass Aouani arriva 6° alla maratona di Tokyo. Migliora il record italiano di Chiappinelli (2h05'24") e di 1'40" il proprio primato. Iliass è passato alla mezza maratona in 1h02'00" Bravo Iliass Aouani! - facebook.com facebook