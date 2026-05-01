ilary blasi il videomessaggio per chanel a pechino express

Ilary Blasi ha inviato un videomessaggio a Chanel durante la sua partecipazione a Pechino Express. La conduttrice ha condiviso il messaggio mentre continuava il suo percorso nel programma di avventure. La sua presenza televisiva si caratterizza per un modo di comunicare che combina spontaneità e semplicità, senza apparire forzata.

Ilary Blasi, il videomessaggio per Chanel che continua la sua avventura a Pechino Express. Ilary Blasi ha sempre avuto un talento particolare: riuscire a mescolare leggerezza e autenticità senza mai sembrare costruita. Ed è proprio questa cifra stilistica che emerge anche nel videomessaggio dedicato a Chanel, realizzato in occasione della sua partecipazione a Pechino Express. Non si tratta del classico messaggio patinato da madre a figlia. Niente retorica eccessiva, niente frasi studiate a tavolino. Ilary parla come farebbe in cucina, tra una risata e uno sguardo serio che dura solo il tempo necessario. Ed è lì che il messaggio acquista valore: nella sua imperfezione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ilary Blasi ha un messaggio per Chanel | Pechino Express

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