chanel totti a pechino express 2026 ilary blasi svela cosa ne pensa davvero

Ilary Blasi commenta la partecipazione di Chanel Totti a Pechino Express 2026. Un esordio in tv arrivano a soli 18 anni dopo il successo sui social e una vita vissuta spesso sotto i riflettori per via della notorietà dei suoi genitori. Ilary Blasi commenta Chanel Totti a Pechino Express 2026. La scelta di Chanel Totti di partecipare a Pechino Express 2026 ha sorpreso tutti, compresa mamma Ilary Blasi. La conduttrice, che quest’anno guida il Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere rimasta stupida dopo aver saputo che la sua secondogenita sarebbe partita per questa avventura insieme a Filippo Laurino. “Mi ha piacevolmente sorpreso che Chanel abbia accettato di farla, perché è pigra – ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni -. 🔗 Leggi su Dilei.it

