Ilario Alicante il ragazzo della tecno

Un giovane si identifica come un appassionato di musica techno, considerando se stesso un vero clubber. Fin dall'inizio, ha voluto sottolineare il suo stretto legame con l'ambiente delle discoteche, cercando di eliminare ogni distinzione tra il ruolo di DJ e quello dei frequentatori. La sua passione per la musica elettronica lo ha portato a vivere il mondo della nightlife con un senso di appartenenza diretto e senza filtri.

Si è sempre definito un clubber. Un ragazzo della techno. Come a togliere subito ogni distanza fra la consolle e il dancefloor. La propria storia. Spirito che Ilario Alicante ha trasferito ora all’interno del progetto LINK, stasera ad aprire la nuova stagione di Vision Open Air all’ex Macello. Un concept audiovisivo. In cui il set del dj livornese diventa un concreto scambio di energia bidirezionale: l’artista genera un impulso, il pubblico lo riceve e lo amplifica, definendo l’identità stessa della serata. La tensione tra suono, corpi e spazio si trasforma infatti in una scenografia viva, una cornice in divenire che accoglie la comunità della notte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ilario Alicante, il ragazzo della tecno ILARIO ALICANTE b2b FRANKY RIZARDO @ BUENAVIDA BEACH Cartagena Colombia 2026 Notizie correlate Leggi anche: “Condividere l’Innovazione”: come TECNO Group con il progetto SID sta rivoluzionando il mondo della Twin Transition "L'era della deterrenza atomica è finita, ora tocca all’IA": cosa rivela il tecno-manifesto di PalantirNel mondo creato da JRR Tolkien, Palantir, o meglio i Palantiri, sono le sette pietre veggenti create dagli elfi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ilario Alicante, il ragazzo della tecno; Vision Open Air debutta con Ilario Alicante; Al via Vision Open Air all’ex Macello. Ilario Alicante: il nuovo format Link al Vision Open Air di Amnesia MilanoIlario Alicante è il primo protagonista della stagione degli open air di Vision, organizzati all’ Ex Macello dal team di Amnesia Milano. Il dj livornese presenta per la prima volta il suo nuovo format ... parkettchannel.it The Night Train: il nuovo remix di Ilario AlicanteIlario Alicante torna con un nuovo remix di ‘The Night Train’ di David Penn & Crusy ft. Kadoc, pubblicato su Altra Moda. Il remix di Alicante reinterpreta il classico del 1995 di Kadoc con un ... parkettchannel.it TicketSms. . Sabato 25 Luglio Unlocked Music Festival 2026 e Castellammare Art Music Week ospitano lo show di MARCO CAROLA + ILARIO ALICANTE + FRANK STORM. Backstage e Standard Ticket disponibili su TicketSms.it - facebook.com facebook