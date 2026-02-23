Condividere l’Innovazione | come TECNO Group con il progetto SID sta rivoluzionando il mondo della Twin Transition

Il progetto SID di TECNO Group ha fatto notizia perché ha portato innovazione concreta nel settore sostenibile. La società napoletana, specializzata in SustainTech, ha investito un anno fa in questa iniziativa per accelerare la Twin Transition. La decisione di puntare sulla ricerca e lo sviluppo ha già prodotto risultati visibili, come nuovi strumenti per ridurre l’impatto ambientale. TECNO Group si prepara ora a presentare i primi dati ufficiali sui progressi compiuti.

A un anno dal lancio del progetto SID, Dipartimento di Innovazione Strategica di TECNO Group, la società napoletana leader nel settore SustainTech e pioniera del concetto di Twin Transition in Italia, quotata in Borsa dal 2025, ha fatto un bilancio dei risultati ottenuti. L’iniziativa SID nasce con l’obiettivo di promuovere l’innovazione sostenibile e la collaborazione tra Università, imprese e istituzioni, valorizzando competenze, ricerca e risultati concreti per l’economia reale e il mondo del lavoro. Presso l’Innovation Hub Intesa Sanpaolo all’interno dell’Università Federico II di Napoli, l’evento “ Condividere l’Innovazione: il primo anno di SID ” ha rappresentato l’occasione per tirare le somme a un anno di attività del dipartimento, oltre che per condividere progetti e partnership strategiche sviluppati tra Università, istituzioni finanziarie del calibro di Intesa Sanpaolo e aziende. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

