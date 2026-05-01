Il vincente di Sinner è sensazionale | Cahill non si trattiene
Jannik Sinner si è aggiudicato la finale a Madrid dopo aver sconfitto in semifinale il suo avversario con il punteggio di 6-2 6-4. La partita si è conclusa con un punto particolarmente spettacolare, suscitando grande entusiasmo tra il pubblico presente. Il tennista italiano ha dimostrato una buona continuità di gioco durante tutto l’incontro. La vittoria permette a Sinner di arrivare alla finale del torneo.
Jannik Sinner è in finale a Madrid. L'azzurro trionfa anche contro Fils con il punteggio di 6-2 6-4. Questo uno dei punti più belli del match. .🔗 Leggi su Gazzetta.it
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