Il vincente di Sinner è sensazionale | Cahill non si trattiene

Jannik Sinner si è aggiudicato la finale a Madrid dopo aver sconfitto in semifinale il suo avversario con il punteggio di 6-2 6-4. La partita si è conclusa con un punto particolarmente spettacolare, suscitando grande entusiasmo tra il pubblico presente. Il tennista italiano ha dimostrato una buona continuità di gioco durante tutto l’incontro. La vittoria permette a Sinner di arrivare alla finale del torneo.