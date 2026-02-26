Sinner via all' operazione Indian Wells | la cura Cahill per superare il momento no e abbattere un tabù

Jannik Sinner ha lasciato il Qatar dopo la sconfitta e si è trasferito in California per sottoporsi a un intervento. L’obiettivo è superare un momento difficile e affrontare una sfida importante nel suo percorso. La scelta di intervenire arriva dopo un periodo complicato, e ora si aspetta che questa decisione possa aiutare a ritrovare la forma migliore.

Senza nemmeno passare dal via. Jannik Sinner, sconfitto a Doha da Jakub Mensik nei quarti di finale, non ha voluto fermarsi a casa ma dal Qatar è volato direttamente nel deserto californiano la notte dopo la sconfitta. Ad aspettarlo, Darren Cahill, l'uomo ideale per gestire questo momento di flessione del campione altoatesino. Le dure sconfitte di Melbourne, al quinto set dopo un match tiratissimo contro Djokovic, e di Doha contro Mensik, comunque autore di un match ai limiti della perfezione, fanno parte del percorso di crescita di Sinner, che ha parlato di una serie di situazioni su cui lui e il team sono al lavoro. A inizio stagione Jannik era stato chiaro: "Ci sono diversi particolari su cui ci stiamo concentrando, e ci vuole un po' di tempo per trovare gli automatismi.