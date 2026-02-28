sanremo 2026 serena brancale indossa il vestito della madre scomparsa nel 2020

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha scelto di indossare un vestito appartenuto alla madre, scomparsa nel 2020. La cantante ha dedicato questa scelta alla canzone “Qui con me”, che ha interpretato durante la serata. La decisione di indossare l’abito è stata annunciata senza ulteriori commenti pubblici.

Per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha deciso di indossare un abito della madre scomparsa nel 2020 a cui è dedicata la canzone Qui con me. L’artista lo aveva annunciato nel corso della conferenza stampa in cui aveva dichiarato di sentirsi “meno personaggio. Sono più figlia che persona”. La cantante, poi, ha detto di aver “ricevuto un sacco di amore e mi sono commossa perché ho avuto la sensazione di abbracciare tutte le persone che, come me, hanno vissuto una perdita. Non si tratta soltanto della madre, ma di una persona cara. È una sofferenza che fa male a tutti”. La cantante, alla sua seconda partecipazione consecutiva alla kermesse musicale e indicata dai bookmakers come favorita per la vittoria finale, è scoppiata in lacrime al termine della sua esibizione nella prima serata della manifestazione canora. 🔗 Leggi su Tpi.it

"LA MIA CANZONE È UN ABBRACCIO A CHI HA PERSO QUALCUNO" "Questo è il mio Sanremo più importante, spero che il mio brano possa dare coraggio a chi affronta un dolore come la perdita di una persona cara": così Serena Brancale

