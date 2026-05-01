Il Venezia torna in Serie A dopo aver ottenuto la promozione. È la terza volta in cinque anni che la squadra riesce a risalire nella massima divisione, un anno dopo aver subito la retrocessione. La promozione è arrivata al termine di un campionato disputato con successo, che ha permesso alla squadra di salire di categoria. La squadra ha concluso la stagione con risultati che le hanno consentito di ottenere il passaggio in massima serie.

Venerdì pomeriggio la squadra di calcio del Venezia ha pareggiato 2-2 con lo Spezia e ha ottenuto la promozione in Serie A con una giornata di anticipo. Ha infatti quattro punti più della terza in classifica, il Monza (salgono direttamente in Serie A le prime due). È la terza volta dal 2021 che il Venezia passa dalla B alla A; l’ultima volta ci era riuscita due anni fa, poi la scorsa stagione era retrocessa di nuovo in Serie B. Quest’anno, con Giovanni Stroppa come allenatore, ha giocato spesso in modo convincente e spettacolare. Dalla fine di gennaio è sempre rimasto in testa alla classifica, ed è la squadra che ha segnato più gol di tutte. Non perde da 13 partite e in casa ne ha vinte 16 su 18 finora.🔗 Leggi su Ilpost.it

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