Il Venezia torna in Serie A | decisiva la sconfitta del Monza a Mantova

Da agi.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia torna in Serie A dopo un anno, grazie a un pareggio 2-2 contro lo Spezia e alla sconfitta del Monza per 3-2 a Mantova. La combinazione di questi risultati ha permesso ai lagunari di festeggiare la promozione con un turno di anticipo. La squadra ha così raggiunto nuovamente la massima serie, lasciando alle spalle il campionato di Serie B.

AGI - Il  Venezia  torna in  Serie A  dopo un solo anno di purgatorio: i  lagunari  hanno pareggiato 2-2 sul campo dello  Spezia  e grazie alla contemporanea sconfitta del  Monza  per 3-2 a Mantova hanno potuto festeggiare la  promozione  con un turno di anticipo. Per la squadra di  Stroppa, imbattuta da 13 partite, sono andati a segno  Yeboah  (7') e  Sagrado  (70'), poi la rimonta dei liguri con  Valoti  (73') e  Artistico  (90'). I  brianzoli  sono ora terzi a -3 dal secondo posto del  Frosinone, a un punto dalla  promozione diretta. Nell'ultima giornata il  Monza  dovrà battere in casa l' Empoli  e sperare in una sconfitta casalinga del  Frosinone  contro il  Mantova.🔗 Leggi su Agi.it

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