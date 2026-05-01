Il Venezia torna in Serie A dopo un anno, grazie a un pareggio 2-2 contro lo Spezia e alla sconfitta del Monza per 3-2 a Mantova. La combinazione di questi risultati ha permesso ai lagunari di festeggiare la promozione con un turno di anticipo. La squadra ha così raggiunto nuovamente la massima serie, lasciando alle spalle il campionato di Serie B.

AGI - Il Venezia torna in Serie A dopo un solo anno di purgatorio: i lagunari hanno pareggiato 2-2 sul campo dello Spezia e grazie alla contemporanea sconfitta del Monza per 3-2 a Mantova hanno potuto festeggiare la promozione con un turno di anticipo. Per la squadra di Stroppa, imbattuta da 13 partite, sono andati a segno Yeboah (7') e Sagrado (70'), poi la rimonta dei liguri con Valoti (73') e Artistico (90'). I brianzoli sono ora terzi a -3 dal secondo posto del Frosinone, a un punto dalla promozione diretta. Nell'ultima giornata il Monza dovrà battere in casa l' Empoli e sperare in una sconfitta casalinga del Frosinone contro il Mantova.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Venezia torna in Serie A: decisiva la sconfitta del Monza a Mantova

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