Monza con il Venezia la sfida che tutti aspettavano Bianco | Importante ma non decisiva Ora è sempre una prova del nove

A Monza, i tifosi aspettano con ansia la partita contro il Venezia, considerata una sfida importante. Il tecnico biancorosso ha detto che la partita è fondamentale, ma non decisiva, e che rappresenta un nuovo esame per la squadra. Dopo la vittoria contro il Palermo e il pareggio con la Reggiana, l’atmosfera tra i sostenitori si mantiene tesa e concentrata sulla prossima gara.

Monza, 20 marzo 2026 – L’euforia post vittoria sul Palermo ha lasciato subito spazio al rammarico per il pari con la Reggiana. Ma questa specifica parte di stagione non lascia respiro e tempo di pensare troppo: domani ore 17.15 il Monza torna di nuovo in campo. E non per una sfida banale. All’U-Power Stadium infatti arriva la capolista Venezia dell’ex tecnico Giovanni Stroppa. L’allenatore di Mulazzano, protagonista della storica e finora unica promozione in A del Monza, è ancora amatissimo e spesso rimpianto dai tifosi. Ma non ci sarà spazio per i sentimentalismi. I biancorossi, secondi a meno tre dai lagunari, puntano alla vittoria, sia per operare l’aggancio alla vetta che soprattutto per proteggere la seconda piazza dall’assalto del Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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