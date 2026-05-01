Il vangelo secondo Tebas | La Premier è un falso mito Al-Khelaifi è la Superlega al rallentatore

Il presidente della lega calcio spagnola ha recentemente rilasciato dichiarazioni dure contro la Premier League, definendola un “falso mito”. Ha poi commentato la situazione del Manchester City, affermando che il club è come la Superlega “al rallentatore”. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di tensione tra le istituzioni calcistiche e le squadre europee, con accuse che riguardano le competizioni e le alleanze tra club.

Javier Tebas non ha mai tempo da perdere, ma ne trova sempre in abbondanza per sparare a zero contro i nemici di una vita. In una lunga intervista per El Pais, il presidente della Liga ha difeso a spada tratta il suo modello di calcio sostenibile, scagliandosi contro la bulimia economica della Premier League, le cattedrali nel deserto spagnole e, soprattutto, l’ingombrante ombra del duo Florentino Pérez-Al-Khelaifi. Tebas contro tutti e tutto. Mentre in Inghilterra si spendono 3,5 miliardi e in Spagna appena 800 milioni, Tebas non fa una piega. Anzi, definisce la competitività della Premier “un falso mito”, ricordando come il Manchester City vinca ininterrottamente da anni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il vangelo secondo Tebas: “La Premier è un falso mito, Al-Khelaifi è la Superlega al rallentatore” Notizie correlate Cade il mito degli arbitri inglesi: anche la Premier League alle prese con una montagna di errori al VarSolo nell’ultimo fine settimana prima della sosta nazionali di marzo ci sono stati 4 errori certificati: tre calci di rigore non concessi e che... Ci risiamo: la paura allontana i turisti. Firenze, Pasqua è già al rallentatore. “E per l’estate poche conferme”Firenze, 8 marzo 2026 – Le tensioni internazionali e il clima di incertezza legato al conflitto in Medio Oriente iniziano a produrre i primi effetti...