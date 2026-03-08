Ci risiamo | la paura allontana i turisti Firenze Pasqua è già al rallentatore E per l’estate poche conferme

A Firenze, durante il periodo di Pasqua, il flusso di visitatori sta registrando un rallentamento. Le condizioni attuali, segnate da tensioni internazionali e un clima di incertezza, influenzano le presenze turistiche in città. Le stime per la stagione estiva sono ancora in fase di definizione, con poche conferme ufficiali. La situazione attuale riguarda sia i numeri di visitatori che le prenotazioni in hotel e attrazioni.

Firenze, 8 marzo 2026 – Le tensioni internazionali e il clima di incertezza legato al conflitto in Medio Oriente iniziano a produrre i primi effetti anche sul turismo a Firenze, con cancellazioni di viaggi e prenotazioni rallentate proprio mentre la città si prepara alla stagione più intensa dell'anno. A poche settimane dalla Pasqua e con l'avvicinarsi dei mesi di maggio e giugno, quando tradizionalmente i flussi turistici aumentano, tra gli operatori del settore cresce la preoccupazione per un possibile rallentamento degli arrivi dall'estero. Le prime avvisaglie arrivano soprattutto dalle agenzie di viaggio.