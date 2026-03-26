Durante l'ultimo fine settimana prima della pausa per le nazionali di marzo, la Premier League ha registrato quattro errori ufficiali legati al Var. Tra questi, tre calci di rigore non assegnati che sarebbero dovuti essere concessi e un’espulsione per somma di ammonizioni giudicata errata. Questi episodi hanno messo in discussione l’affidabilità del sistema arbitrale in Premier League.

Solo nell’ultimo fine settimana prima della sosta nazionali di marzo ci sono stati 4 errori certificati: tre calci di rigore non concessi e che dovevano esserlo e un’espulsione per somma di ammonizioni sbagliata. Sulla quale il Var non poteva intervenire, cosa che accadrà invece dalla prossima stagione. Tutto nella norma, insomma, come in Serie A e nei campionati di mezzo mondo dove gli arbitri sbagliano e la tecnologia li aiuta a fallire meno, non a cancellare del tutto gli errori. La sorpresa, però, è che anche la mitologica Premier League che nell’immaginario di tanti è la patria dell’iper professionismo di giocatori e fischietti, la questione arbitrale è aperta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cade il mito degli arbitri inglesi: anche la Premier League alle prese con una montagna di errori al Var

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