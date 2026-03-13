Tra voci perdute e ritrovate letture per bambini con Raimondo Vecchio

Da cataniatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo alle 11:00, nella Legatoria Prampolini, si terrà un appuntamento dedicato ai bambini, con Raimondo Vecchio che leggerà ad alta voce alcune storie. L’iniziativa si svolge in un ambiente accogliente, dove i piccoli ascoltatori potranno immergersi in narrazioni che si susseguono tra voci e immagini. L’evento si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla promozione della lettura tra i più giovani.

Sabato 14 marzo alle ore 11:00 ritornano le storie lette ad alta voce da Raimondo Vecchio nella magica atmosfera della Legatoria Prampolini. “Ecco dunque quand’è che la lettura condivisa diventa davvero un autentico gesto d’amore: quando ciò che muove noi adulti in questa direzione è il desiderio di diventare non tanto bravi lettori, non semplicemente promotori della lettura, non meri supervisori e regolatori delle emozioni dei bambini, ma autentici fomentatori di libertà e di amore verso la vita.” (da “Leggere le emozioni” di Irene Greco). Raimondo è nato a Catania, sotto la protezione del vulcano, nel Novembre del 1957 quando infuriavano i giochi per strada e le guerre dei bottoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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