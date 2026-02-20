Per comprendere il Nuovo Testamento bisogna conoscere l’Antico | martedì l’incontro col prof Ska
Il prof. Ska spiega che per capire il Nuovo Testamento bisogna conoscere bene l’Antico. La sua lezione di martedì 24 febbraio alle 17.30 si concentrerà su come le scritture antiche influenzano i testi cristiani successivi. La conferenza si terrà nell’Aula Magna della sede di Napoli della PFTIM, in via Petrarca 115. L’evento riguarda studenti e appassionati di teologia che vogliono approfondire le connessioni tra le due parti della Bibbia.
Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 24 febbraio 2026 alle 17.30 il celebre biblista Jean-Louis Ska sarà ospite della Scuola di formazione biblica “Dabar” nell’Aula Magna della sede di Napoli (via Petrarca 115) della PFTIM -sez. San Luigi e terrà una conferenza dal tema «Intendi quello che stai leggendo? Ricorrere all’Antico Testamento. Il prof. Jean Louis Ska, professore emerito al Pontificio Istituto Biblico di Roma, è uno dei massimi esperti mondiali dell’Antico Testamento e autore di numerosi libri tradotti in diverse lingue. La sua conferenza, aperta al pubblico è un’occasione unica per comprendere la continuità tra Antico e Nuovo Testamento e scoprire come leggere la Bibbia con occhi nuovi.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: "Se comprendere è impossibile, conoscere è (ancor più) necessario"
Leggi anche: “Il lupo del terzo millennio: parliamone per comprendere” è l'iniziativa di Comune e Parco del Conero per conoscere le abitudini dell'animaleVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scoperto un nuovo stato vetroso ionico della materia con proprietà controintuitive; Nasce Riflessi Virtuali: la realtà digitale per comprendere e prevenire le nuove dipendenze digitali; Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani: un nuovo rapporto evidenzia le sfide attuali nella tutela dei diritti delle minoranze in tutto il mondo; Sclerosi Laterale Primaria: il Nuovo Studio di Auxologico.
Oltre il risultato, il nuovo numero della rivista Comprendere di Comin & PartnersEsplorare lo sport come dimensione strategica di crescita civile, educativa ed economica per il Paese: è questo il filo conduttore dell’ottavo numero di Comprendere, la rivista quadrimestrale di Comin ... primaonline.it
Speech-to-Retrieval, Google svela un nuovo approccio alla ricerca vocaleTra modelli di intelligenza artificiale e assistenti vocali evoluti, anche la ricerca si evolve con un nuovo approccio coniato da Google come Speech-to-Retrieval: l’annuncio giunge da un articolo di ... ilsole24ore.com
A scuola dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino Riferiscono gli atti che Vitale, aveva ottenuto da un eremita vivente, alcuni libri dell'antico e nuovo testamento, con molta diligenza e travaglio. Li spiegò ai suoi figli, per imprimere nei loro cuori non meno che nel - facebook.com facebook
In principio era Giuda, oggi è Vannacci: dal nuovo testamento ad Alfano e Di Maio, così è cambiata la figura del voltagabbana di @antonellocapor2 x.com