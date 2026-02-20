Per comprendere il Nuovo Testamento bisogna conoscere l’Antico | martedì l’incontro col prof Ska

Il prof. Ska spiega che per capire il Nuovo Testamento bisogna conoscere bene l’Antico. La sua lezione di martedì 24 febbraio alle 17.30 si concentrerà su come le scritture antiche influenzano i testi cristiani successivi. La conferenza si terrà nell’Aula Magna della sede di Napoli della PFTIM, in via Petrarca 115. L’evento riguarda studenti e appassionati di teologia che vogliono approfondire le connessioni tra le due parti della Bibbia.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 24 febbraio 2026 alle 17.30 il celebre biblista Jean-Louis Ska sarà ospite della Scuola di formazione biblica “Dabar” nell’Aula Magna della sede di Napoli (via Petrarca 115) della PFTIM -sez. San Luigi e terrà una conferenza dal tema «Intendi quello che stai leggendo? Ricorrere all’Antico Testamento. Il prof. Jean Louis Ska, professore emerito al Pontificio Istituto Biblico di Roma, è uno dei massimi esperti mondiali dell’Antico Testamento e autore di numerosi libri tradotti in diverse lingue. La sua conferenza, aperta al pubblico è un’occasione unica per comprendere la continuità tra Antico e Nuovo Testamento e scoprire come leggere la Bibbia con occhi nuovi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

