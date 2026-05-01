Nel 1926, una rivista americana mostrò per la prima volta il bozzetto di un abito nero semplice e lungo fino al polpaccio, disegnato da Gabrielle “Coco” Chanel. Da allora, il tubino nero è diventato un classico intramontabile della moda. Quest’anno ricorre il centenario di questo capo iconico, ancora presente nelle collezioni e negli outfit di molte persone. Sono stati indicati cinque modi per indossarlo al meglio.

Era l’ottobre del 1926 quando la rivista Vogue America pubblicò il bozzetto di un abito nero, dalle linee semplici, lungo fino al polpaccio e firmato da Gabrielle “Coco” Chanel. I redattori lo ribattezzarono “la Ford di Chanel”, profetizzando che quel capo essenziale, accessibile e democratico sarebbe diventato “l’uniforme di tutte le donne di buon gusto”. Oggi, nel 2026, festeggiamo un secolo esatto di quella straordinaria profezia. Il Little Black Dress (o petite robe noire, per dirla alla francese) non è solo sopravvissuto a cento anni di rivoluzioni stilistiche, guerre, crisi ed epoche d’oro: le ha cavalcate tutte, uscendone ogni volta vincitore.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il tubino nero di Chanel compie 100 anni ed è ancora lui l’abito che non passa mai di moda. 5 modi per indossarlo

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