Il Trebbio si colora di nostalgia | in 72 per rivivere l’epopea dei campeggi di don Bruno Maglioni

Sabato 25 aprile, presso la casa parrocchiale del Trebbio, si è svolto un evento che ha richiamato molti ricordi legati ai campeggi organizzati da don Bruno Maglioni. L'iniziativa ha coinvolto circa 72 persone, che si sono ritrovate per condividere storie e esperienze legate a quel periodo. L’atmosfera è stata caratterizzata da un senso di nostalgia e di ricordo, trasformando quella serata in un vero e proprio viaggio nel passato.

Non è stata solo una cena, ma un vero e proprio viaggio nel tempo quello andato in scena sabato 25 aprile presso la casa parrocchiale del Trebbio. Settantadue persone si sono ritrovate in via San Savino per onorare la memoria di monsignor Corragido Bruno Maglioni, lo storico arciprete di San.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il ricordo dei campeggi con don Bruno: una toccante serataSi è svolta a Modigliana nei giorni scorsi la commovente serata alla casa parrocchiale del Trebbio a ricordo dei campeggi organizzati dal compianto... Leggi anche: In programma un viaggio nel tempo con Max Cimatti che fa rivivere l'epopea di Woodstock