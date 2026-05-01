Il ricordo dei campeggi con don Bruno | una toccante serata

Recentemente, nella casa parrocchiale del Trebbio, si è tenuta una serata dedicata ai campeggi organizzati in passato. L’evento ha ricordato con emozione le esperienze vissute durante quegli incontri, coinvolgendo persone che hanno condiviso ricordi legati a quelle occasioni. L’iniziativa ha visto la partecipazione di molti, che hanno raccolto ricordi e testimonianze legate a un periodo significativo per la comunità.

Si è svolta a Modigliana nei giorni scorsi la commovente serata alla casa parrocchiale del Trebbio a ricordo dei campeggi organizzati dal compianto mons. Corragido Bruno Maglioni (1924-2015), nativo di Premilcuore che, dopo gli studi al seminario diocesano di Modigliana, venne ordinato sacerdote nel 1946 e fu arciprete nel paese della chiesa di San Domenico dal 1972 alla scomparsa, avvenuta a 90 anni nel 2015. Don Bruno, per molti anni Vicario generale dell’ex Diocesi di Modigliana, il 15 giugno 1973 diventa Cappellano di SS. Santità e nel 1986 viene nominato Cancelliere della Curia diocesana della nuova diocesi di Faenza-Modigliana. Nel 1991 assume l’incarico di presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero che manterrà fino al 2013.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo dei campeggi con don Bruno: una toccante serata Notizie correlate Leggi anche: Una messa (e un toccante ricordo) per il terzo anniversario della tragedia di Andrea Papi Leggi anche: "Sempre con noi": il toccante ricordo della Juve di ieri e di oggi per Manninger