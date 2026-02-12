In programma un viaggio nel tempo con Max Cimatti che fa rivivere l' epopea di Woodstock

Max Cimatti porta in scena un viaggio nel tempo per rivivere l’epopea di Woodstock. Il 15 agosto del 1969, il festival era iniziato con grandi aspettative, ma si trasformò in un caos totale. Le previsioni di cinquantamila persone furono sforate, arrivarono in cinquecentomila. La confusione aumentò tra problemi con il cibo, servizi igienici insufficienti, droghe e due giorni di pioggia incessante. Cimatti ripercorre quegli eventi, tra storie di resistenza e momenti di pura anarchia.

“Il 15 agosto del 1969 comincia il Festival di Woodstock, solo che.visti gli infiniti problemi organizzativi, l'arrivo inaspettato di cinquecentomila persone (a fronte di cinquantamila previste!), i problemi legati al cibo, ai servizi igienici, alle droghe e a due giorni di piogge torrenziali che trasformano i prati in un gigantesco acquitrino, l'evento rischia di trasformarsi in una tragedia dalle proporzioni immani. Però succede l’incredibile: il popolo di Woodstock si dà da fare in ogni modo. I concerti cominciano tutti in clamoroso ritardo, anche nel cuore della notte, molte esibizioni sono pessime, gli impianti di amplificazione talvolta non sono all'altezza, gli artisti sono perlopiù strafatti, ma lo spirito di Woodstock tiene insieme il suo popolo come per magia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il 22 gennaio, al Cine Teatro Bogart di Cesena, Max Cimatti presenta

