Il trailer di Resident Evil divide i fan | il cambio di rotta era necessario?

Il trailer del nuovo film di Resident Evil ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Il regista Zach Cregger ha deciso di adottare una direzione diversa rispetto ai precedenti capitoli, portando a cambiamenti nello stile e nella narrazione. La scelta ha diviso gli appassionati, alcuni apprezzando la novità, altri manifestando delusione. La pellicola dovrebbe essere distribuita nelle sale cinematografiche nelle prossime settimane.

Il regista Zach Cregger ha scelto di intraprendere una direzione diversa per Resident Evil che, probabilmente, scontenterà una porzione abbondante di fan storici. La reazione al trailer era così prevedibile da spingere l’autore a mettere le mani avanti già mesi fa. Pur conscio dei rischi, Cregger ha puntato su un reboot radicale: il film non erediterà ambientazioni, personaggi o le dinamiche classiche del brand. Si tratta di un taglio netto con l’ action-horror muscolare del passato, a favore di un approccio claustrofobico, vissuto attraverso gli occhi di un protagonista inesperto e vulnerabile. Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, da questa nuova visione? Resident Evil, il trailer che ci mostra il cambio di rotta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il trailer di Resident Evil divide i fan: il cambio di rotta era necessario? Notizie correlate Resident Evil Requiem, Leon non spara agli zombie nell’ultimo trailer per colpa di Nintendo, per i fanResident Evil Requiem è tornato a mostrarsi durante l’ultimo Nintendo Direct: Partner Showcase, ma il nuovo trailer ha lasciato molti spettatori... Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis sono disponibili su SteamPreparatevi a rivivere tre classici rivoluzionari del survival horror: da oggi! Ad affiancare questi amati titoli c’è il classico gioco di ruolo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Resident Evil torna a settembre al cinema: primo trailer del film horror di Zach Cregger; Nel primo teaser del nuovo film di Resident Evil piovono cadaveri; Resident Evil: ecco il teaser trailer ufficiale del film di Zack Cregger basato sul celebre videogame; ‘Resident Evil’, il teaser trailer dell’horror di Zach Cregger. Resident Evil: ecco il teaser trailer ufficiale del film di Zack Cregger basato sul celebre videogameUno dei giochi più popolari degli ultimi decenni torna al cinema con la visione del regista e Barbarian e Weapons. Ecco il primo teaser trailer ufficiale del nuovo Resident Evil. comingsoon.it Resident Evil torna a settembre al cinema: primo trailer del film horror di Zach CreggerSony Pictures ha diffuso il primo trailer del nuovo Resident Evil, diretto da Zach Cregger (Barbarian, Weapons) e basato sulla serie di videogiochi di Capcom. Il film, scritto insieme a Shay Hatten, v ... it.ign.com Quando lo guarderete, penserete: 'Questo è proprio nello stile di Zach'. Solo che è ambientato nel mondo di Resident Evil. Non credo che i fan dei giochi ne rimarranno delusi. " Queste le parole di Zach Cregger, regista del nuovo film ispirato alla celebre saga - facebook.com facebook Zach Cregger dirige il nuovo adattamento di #ResidentEvil, in uscita il 18 settembre. Il regista di Barbarian promette fedeltà al videogioco Capcom. x.com