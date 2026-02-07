Resident Evil Requiem Leon non spara agli zombie nell’ultimo trailer per colpa di Nintendo per i fan

Durante l’ultimo Nintendo Direct: Partner Showcase, Resident Evil Requiem è tornato a mostrare il suo nuovo trailer. Questa volta, però, Leon non spara agli zombie come ci si aspetterebbe. La scena ha sorpreso molti fan, che hanno subito puntato il dito contro Nintendo, ritenendo che la presenza della console abbia influenzato le scelte di gameplay. La community si divide tra chi accusa Nintendo di aver limitato l’azione e chi invece aspetta di vedere come si svilupperà il gioco.

Resident Evil Requiem è tornato a mostrarsi durante l’ultimo Nintendo Direct: Partner Showcase, ma il nuovo trailer ha lasciato molti spettatori perplessi. Pur essendo ricco di sequenze d’azione, il filmato appare insolitamente “pulito” per un survival horror, con Leon S. Kennedy, veterano della serie, che non spara mai a segno e gli zombie sembrano uscire sempre indenni dagli scontri. Nessuna esplosione di sangue, nessuna uccisione esplicita. Un dettaglio che ha subito acceso il dibattito tra i fan. Analizzando il trailer scena per scena (grazie ad IGN ), emergono situazioni difficili da ignorare. 🔗 Leggi su Game-experience.it

