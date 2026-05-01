Il top in pizzo ha conquistato le vie della moda, apparendo sia sui red carpet che nelle mise di strada. Questo capo, dal fascino romantico, si conferma protagonista della primavera 2026, facilmente abbinabile con diversi stili e capi. La sua presenza in diverse occasioni ha consolidato il ruolo di elemento versatile nel guardaroba femminile. La popolarità del top boho si riflette anche nelle tendenze di moda più recenti, offrendo molteplici possibilità di abbinamento.

Parentesi di romanticismo. Visto sui red carpet e intercettato nello street style, il top in pizzo è uno dei capi chiave della primavera 2026. Leggero, romantico, solo in apparenza nostalgico, oggi abbandona ogni rimando agli Anni 70 abbandonandosi all’estetica boho più recente. A rilanciarlo non è però solo l’immaginario bohémien che ciclicamente riaffiora, ma una nuova idea di femminilità che gioca con trasparenze, stratificazioni e dettagli lingerie senza mai risultare volgare. Ecco come abbinare i top boho nella primavera 2026. Il nuovo boho passa dal pizzo. Se il boho degli anni passati era fatto di maxi abiti e accessori folk, quello del 2026 si concentra sui top.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il top boho è ovunque: come si abbina senza passi falsi

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