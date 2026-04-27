PROMOZIONE Il Valsetta Lagaro riposa e ringrazia per i passi falsi delle avversarie

Il Valsetta Lagaro ha ottenuto una vittoria nella penultima giornata di Promozione, approfittando anche degli errori delle avversarie. La squadra ha concluso la partita con risultati positivi, consolidando la sua posizione in classifica. La giornata si è conclusa con il successo del Valsetta Lagaro, che ha sfruttato le occasioni a suo favore e si prepara alla prossima sfida.

E’ il Valsetta Lagaro il grande vincitore della penultima giornata di Promozione. Atteso dal temuto turno di riposo (che avrebbe potuto portarlo dal secondo al quinto posto), il team appenninico ha assistito da spettatore agli ennesimi passi falsi delle dirette rivali per i playoff e, domenica prossima, potrà assicurarsi il secondo posto in occasione del match casalingo contro l’ Atletico Castenaso che, grazie al successo per 3-0 contro i X Martiri, ha blindato la salvezza. Ma tornando alla zona playoff, queste ultime settimane si sono rivelate un incubo per le prime. La Centese, che fino a un mese fa sembrava essere certa del secondo posto, non è andata oltre il pari a reti bianche sul campo della Dozzese e, a causa del bottino di due punti nelle ultime cinque partite, dovrà quasi certamente dire addio alla seconda piazza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - PROMOZIONE. Il Valsetta Lagaro riposa e ringrazia per i passi falsi delle avversarie Notizie correlate Promozione: ore 15,30, c’è il petroniano per il faro. derby felsina-bentivoglio. Il Valsetta Lagaro riposa e rischia il sorpasso a opera della CenteseAnche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la penultima giornata di stagione regolare. Promozione. Valsetta Lagaro, il successo sul Masi vale l’aggancio alla CenteseContinua, praticamente senza sosta, la marcia trionfale della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Valsetta Lagaro; X Martiri vs Valsetta Lagaro, il tabellino; Scheda giocatore Filoni Davide; Promozione: ore 15,30, c’è il petroniano per il faro. derby felsina-bentivoglio. Il Valsetta Lagaro riposa e rischia il sorpasso a opera della Centese. Promozione: ore 15,30, c’è il petroniano per il faro. derby felsina-bentivoglio. Il Valsetta Lagaro riposa e rischia il sorpasso a opera della CenteseAnche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la penultima giornata di stagione regolare. Con ... msn.com PROMOZIONE: lotta apertissima per i playoff, l’msp contro la regina valsanterno. Il Valsetta Lagaro in casa dei X Martiri, il Felsina con il Masi TorelloSe il campionato di Eccellenza sta regalando risultati sorprendenti, il girone C di Promozione non si sta certo rivelando ... sport.quotidiano.net ASD Valsetta Lagaro. Coldplay · Viva La Vida. SI PARTE! 25 aprile 2026 Festeggiamo insieme la Liberazione dando il via al 4° Torneo Valsetta Dal 25 aprile al 7 giugno: 28 società 88 partite tanto divertimento e voglia di stare insieme Ad apri - facebook.com facebook