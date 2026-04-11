Domani la Massese scenderà in campo contro la squadra in fondo alla classifica, in una partita che potrebbe rappresentare un’occasione importante per ottenere i tre punti. La formazione di casa, che non può permettersi passi falsi, cerca di capitalizzare questa sfida per migliorare la propria posizione in classifica. La squadra avversaria, comunque, vorrà dimostrare di non essere da sottovalutare, anche se attualmente occupa l’ultimo posto.

Sulla carta non potrebbe esserci rientro migliore sul campo per la Massese che domani affronterà l’ultima della classe. Il Cenaia è un avversario in netta difficoltà che in questo girone di ritorno ha raccolto solo 8 punti nelle 13 partite giocate ed ha ormai a un piede in Promozione. Per sfuggire alla retrocessione diretta alla squadra pisana non servirà soltanto abbandonare l’ultimo posto nelle tre giornate che restano ma anche ridurre il distacco dalla quintultima che al momento essendo di 10 punti rientra nella forbice per non far disputare il playout. Se nel match di domani la Massese avrà un solo risultato a disposizione si può, quindi, a ragione dire la stessa cosa del Cenaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Vietati passi falsi. C’è da battere il Cenaia

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