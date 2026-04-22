Conad nuovo title sponsor della Notturna di San Giovanni di Firenze
Conad è diventato il nuovo title sponsor della Notturna di San Giovanni a Firenze. La manifestazione si svolge durante la notte che segna l’inizio dell’estate, un periodo in cui molte persone preferiscono trascorrere del tempo all’aperto. La serata prevede attività sportive che attirano appassionati e partecipanti di diverse età, offrendo un’occasione per vivere un evento notturno in città.
La magia della notte, proprio di quella che dà inizio all’estate, quando cresce la voglia di trascorrere del tempo all’aperto ed è il momento perfetto per farlo anche attraverso una serata di sport. Sono queste le premesse giuste per condividere le emozioni della «86^ Conad Notturna di San.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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