Fantini | vino ufficiale Tirreno-Adriatico 2026 e title sponsor BePink

La cantina Fantini di Ortona è stata annunciata come il vino ufficiale della Tirreno-Adriatico 2026, confermando il suo ruolo di sponsor principale della squadra femminile BePink. L’accordo coinvolge anche il supporto alla corsa ciclistica, rafforzando la presenza dell’azienda nel mondo dello sport. La partnership sarà attiva fino all’edizione del 2026, con l’obiettivo di promuovere i prodotti abruzzesi a livello internazionale.

La cantina Fantini di Ortona diventa ufficialmente il vino ufficiale della Tirreno-Adriatico 2026, consolidando un legame secolare tra enologia abruzzese e ciclismo professionistico. L’accordo siglato con RCS Sport vede la regione attraversata dalla corsa nella quarta tappa, da Tagliacozzo a Martinsicuro, offrendo una vetrina internazionale per i vini del territorio. In questa occasione storica, i vincitori di tappa e il trionfatore finale riceveranno sul podio una bottiglia magnum dello spumante Gran Cuvée Bianco, simbolo dell’eccellenza vinicola locale. La partnership non si limita al momento della vittoria, ma permea l’intera manifestazione attraverso l’hospitality, i totem di accoglienza e la presenza digitale sui canali social ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

