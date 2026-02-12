Il Pd perde pezzi L’europarlamentare Gualmini lascia il gruppo E anche Delrio si muove

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Partito Democratico. La sua decisione arriva dopo settimane di tensioni interne e sembra segnare un nuovo passo nel movimento di alcuni esponenti verso altre strade politiche. Anche Delrio si sta muovendo e potrebbe seguire l’esempio di Gualmini, creando ulteriori crepe all’interno del partito. La situazione si fa sempre più incerta, con alcuni parlamentari che cercano di capire quale sarà il futuro del Pd.

L'eurodeputata a un passo da Azione. E anche a Roma i riformisti iniziano a pensare alla fuoriuscita. Richetti invece potrebbe tornare tra i dem Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione Elisabetta Gualmini lascia il Pd. “Decisione sofferta ma convinta”, commenta l’europarlamentare in una chat interna al partito. Ma del resto, le divisioni con la linea della segretaria Elly Schlein erano sempre più marcate. La deputata europea ufficializzerà la sua nuova casa in una conferenza stampa in programma lunedì a Bruxelles, ma il suo passaggio in Azione è dato oramai per certo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Pd perde pezzi. L’europarlamentare Gualmini lascia il gruppo. E anche Delrio si muove Approfondimenti su Gualmini Delrio Gualmini lascia il PD: l’europarlamentare valuta nuove opzioni a Bruxelles, tra indipendenza e gruppo Renew. Elisabetta Gualmini lascia il Partito Democratico. Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione Elisabetta Gualmini lascia il Pd. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Gualmini Delrio Argomenti discussi: Il Pd di Monteverde perde i pezzi. Alessandro Alongi saluta ed entra nel Gruppo Misto; Regno Unito, il governo Starmer perde pezzi e il mercato prezza la crisi: salgono i rendimenti dei bond britannici; C’è distanza tra civici e centrodestra. Il centrosinistra avvia la campagna; Ora lascia anche il portavoce di Starmer. Ma il premier non intende dimettersi. Referendum giustizia, Pd sempre più in basso: “Sì come CasaPound”. Ira dei riformisti dem Picierno: “Linea insultante e svilente” I favorevoli al referendum accostati ai neofascisti, l’ala moderata del Pd sbotta. Bordata di Gualmini: "Punto più basso". L’ex Marc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.