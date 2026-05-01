Il tennista umbro Francesco Felici rientra dagli USA per vestire i colori dell’Italia
Il tennista di Bastia Umbra, specializzato nel tennis in carrozzina, torna in Italia dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti. È in arrivo per partecipare alle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo di tennis in carrozzina, che si svolgeranno ad Alghero dal 4 al 10 maggio 2026. La competizione coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni e rappresenta un passaggio importante per la nazionale italiana.
Francesco Felici, il campione di tennis wheelchair di Bastia Umbra sta rientrando dagli Stati Uniti per disputare le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo di tennis in carrozzina, qualificazioni che si terranno ad Alghero dal 4 al 10 maggio 2026.Felici, che è il componente più giovane della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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